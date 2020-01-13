يوفنتوس يتصدر الكالتشيو الايطالي بعد فوزه على روما

2020/01/13 | 01:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق نادي يوفنتوس فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نظيره نادي روما بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز كالتشيو في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الأولمبيكو الدولي بالعاصمة الإيطالية روما.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث استحوذ نادي يوفنتوس علي مجريات الشوط الأول واستطاع المدافع الدولي التركي ميريح ديميرال افتتاح باب التسجيل في المباراة عند الدقيقة 3 وأضاف النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

ودخل نادي روما الشوط الثاني بقوة مستغلا عامل الأرض و الجمهور الذي ملئ أرجاء ملعب الأولمبيكو الدولي بالعاصمة الإيطالية روما حيث استطاع المهاجم الدولي الأرجنتيني ديجو بروتي افتتاح باب التسجيل لنادي العاصمة الإيطالية في الدقيقة 68 من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة يحتل نادي يوفنتوس صدارة ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 48 نقطة مستغلا تعثر نادي إنتر ميلان الذي تعادل علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي أتالانتا بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت علي ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو بينما ظل نادي روما في المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد مرور 19 جولة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

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