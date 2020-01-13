2020/01/13 | 01:13 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير خارجية قطر في العراق لخفض التوتر وسط التصعيد الأمريكي الإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/13 | 01:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية قطر في العراق لخفض التوتر وسط التصعيد الأمريكي الإيراني) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية قطر في العراق لخفض التوتر وسط التصعيد الأمريكي الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).