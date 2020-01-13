لجنة نيابية: منع عودة الدوام انتهاك لحق الإنسان في التعليم

2020/01/13 | 01:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب حادثة حرق مدخل جامعة واسط "أمر مشين" ، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تشوه صورة التظاهرات السلمية.

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