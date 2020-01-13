حكومة الاقليم تهاجم حسن نصرالله :اخرج من الاقبية ولا تتطاول على الشعب الكردي

2020/01/13 | 01:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/رد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، على تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، حول أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني انتابه الخوف عند هجوم داعش قائلاً "قوات البيشمركة هي التي دافعت عن أربيل وعن كردستان وليس غيرهم".وقال عادل في بيان : "أثار استغرابنا هجومكم بصوت هزيل وأسلوب صبياني على إقليم كردستان وعلى زعيم أمة.إنك يا من لم تر نور الشمس منذ سنين لاختبائك في الأقبية، تهين وتهزأ بشعب بطل.كان عليك بدلاً عن هذا التهجم غير المبرر أن تدافع عن شعب مضطهد يعاني الظلم منذ سنين".وأضاف أن "قوات البيشمركة هي التي دافعت عن أربيل وعن كردستان وليس غيرهم.لكننا رغم ذلك شكرنا كل من ساعدنا، أما الشخص الذي تقول إنه كان يمثلكم وشارك في زيارة الرئيس بارزاني، فلا بد أنه نفس الشخص الذي كان يحلم مع أمثاله في أيام ١٦ و٢٠ و٢٦ أكتوبر ٢٠١٧ ،باحتلال كردستان، لكنهم أرغمت أنوفهم في مواجهة صمود البيشمركة ودفاعهم البطولي، وقبرت أحلامهم".وتابع البيان "إنك يا من لا تجرؤ على رفع رأسك خوفاً من أعدائك، ما الذي يجعلك تتحرش بشعب لا رابط يربطك به"، موضحاً أن "الرئيس بارزاني هو رمز صمود أمة وأنت أيها الرعديد أصغر بكثير من أن تتطاول عليه".يذكر أن أمين عام حزب الله اللبناني ألقى مساء اليوم كلمة هاجم فيها الرئيس مسعود البارزاني وزعم أن بارزاني انتابه الخوف عند هجوم داعش، لأن خطر داعش كان على الأبواب.وزعم حسن نصرالله ايضا أن إقليم كردستان مدين لقاسم سليماني لأنه أبعد ذلك الخطر عن أرض إقليم كردستان.

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