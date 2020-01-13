ريتا عودة - ((شاعر وقصيدة))-5/شعلان جليل خضير

2020/01/13 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة ((شاعر وقصيدة))- شعلان جليل خضيريدرس دكتوراة لغة عربيّةواسط، العراقأعزب(1)ليس بالإمكان أخافة عصفور ،بني عشه في فزاعة!(2)لا تؤذِ قلبًا رقَّ يوما لك، فلحظاتُ الودّ لها عليكَ ألف حقٍّ وحقّ.(3)اكبر الأشرار في العالم تتورد وجنتيهِ حين تقول له: أحبُّك.!(4)ما لا يُحكَى، يُبْكَى.(5)الاعجابُ هو التوأمُ الوسيمُ للحُبّ.(6)

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