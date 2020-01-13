2020/01/13 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى إنه باسم (.........)تلك هي الجملة الأبرز في التاريخ البشري التي تحتها كان الكل يراهن على بيع بضاعته ويمررها من خلالها..أحيانا تتوحد الكلمة (وذلك الذي تتحدث باسمه) مع مستودع هوية جماعة بشرية ما، فيحتضنها الناس ويدافعون عنها بتلقائية وفطرية، وأحيانا في ظل خلق التناقضات وإدارتها يخرج علينا البعض باسم شعار ما، ليمرر هواه الخاص، ربما سكت الناس عن هذا الهوى، ربما صبروا عليه، ربما توقعوا مآله وت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حاتم الجوهرى - مراد وهبة.. أفلسطين حائطكم المائل!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حاتم الجوهرى - مراد وهبة.. أفلسطين حائطكم المائل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).