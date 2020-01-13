اعتقال متهمين بقضايا مختلفة في بابل

2020/01/13 | 02:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اعتقال عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في محافظة بابل.

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