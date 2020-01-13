يوفنتوس يحقق فوزا صعبا على روما في الكالتشيو

2020/01/13 | 03:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق يوفنتوس فوزًا صعبًا على مضيفه روما (2-1)، في ملعب الأوليمبيكو، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

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