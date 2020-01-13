المالية النيابية: نعمل على تقليص النفقات غير الضرورية وزيادة الايرادات

2020/01/13 | 03:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، عزمها تقليص النفقات غير الضرورية والعمل على زيادة الايرادات غير النفطية عبر تفعيل القوانين النافذة، داعية الى ازالة العقبات امام الشركات الالمانية للعمل في العراق.

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