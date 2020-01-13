وفاة الشخصية الوطنية العراقية عزيز الحاج

2020/01/13 | 04:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان توفي امس في باريس السياسي العراقي والشخصية الوطنية المعروفة عزيز الحاج عن عمر يقرب من ٩٤ عاماً .وكان الفقيد الذي يعيش منذ أربعة عقود في باريس من الرعيل الأول لقيادات الحزب الشوعي العراقي قبل ان ينشق ومن ثم يعتزل العمل السياسي ، مدونا مذكراته الشهيرة عن تاريخ الحزب والحياة السياسية العراقية .

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