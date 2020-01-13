بومبيو يبحث مع نظيره الفرنسي التصدي لـ

2020/01/13 | 04:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الأحد، أنه بحث مع وزيري خارجية تركيا وفرنسا الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو في تغريدتين إنه ناقش مع وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان أهمية استمرار الجهود الأميركية والأوروبية لهزيمة تنظيم داعش في العراق، والتصدي لأنشطة إيران الخبيثة.

وفي تغريدة أخرى قال بومبيو إنه أجرى مناقشة طيبة مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو حول التطورات في الشرق الأوسط.

وندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت سابق مساء الأحد بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم جنودا أميركيين.

وتعرضت قواعد عسكرية عراقية تضم أميركيين إلى هجمات صاروخية تقف وراءها جماعات عراقية مسلحة موالية لطهران.

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