إثيوبيا تطرح «مبدأ الوساطة» مع مصر بشأن سد النهضة

2020/01/13 | 05:52 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيطرح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الأحد، لأول مرة مبدأ «الوساطة» مع مصر، بشأن أزمة «سد النهضة».وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه يمكن لرئيس جنوب أفريقيا التوسط بيننا وبين مصر للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة، وذلك بصفته الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي.وأكد آبي أحمد، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في بريتوريا اليوم الأحد، «يمكن لرئيس جنوب أفريقيا التوسط بيننا وبين مصر للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة، وذلك بصفته الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي».وأشار رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في المؤتمر الصحفي إلى أن جنوب أفريقيا، مستعدة بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي المقبل، أن تلعب دورا للوصول إلى حل بشأن أزمة «سد النهضة».وأوضح الرئيس الجنوب أفريقي أنه «مستعدون للعب دور لتسهيل االوصول لأي اتفاق حول سد النهضة، ويجب أن تكون هناك طريقة لحفظ المصالح».وقال رامافوزا «مستعدون للعب دور لتسهيل الوصول لأي اتفاق حول سد النهضة ويجب أن تكون هناك طريقة لحفظ المصالح».وأكد رامافوزا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبدى «استعداد بلاده للنقاش مع أثيوبيا حول أزمة سد النهضة».

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