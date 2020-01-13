حلا شيحا: دفعت ثمن كل درس في حياتي

2020/01/13 | 06:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / واصلت النجمة المصرية حلا شيحا مشاركة جمهورها بعض مقولات التنمية البشرية، التي تعبر عن حياتها الخاصة، واستعارت مقولة العالم الراحل الشهير البرت أينشتاين، حول دروس الحياة مؤكدة أن كل ما تعلمته في حياتها دفعت ثمنه كاملا.اضافت تعليقا على صورة لها بحسابها الموثق بموقع إنستقرام: علمتني الحياة ! الحياة لا تعطي دروساً مجانيه […]

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