طريقة عقاب الطفل في عمر ثلاث سنوات

2020/01/13 | 07:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يحتاج الأطفال إلى رعاية دافئة ومحبة للشعور بالأمان والأمان، وهناك بعض الطرق العديدة التي تخلق طفلاً منضبطاً سلوكياً سواء للأطفال الصغار والأطفال الأكبر سناً، فالانضباط وضع حدوداً وعواقب وتشجيع السلوك الجيد، كما يساعد الانضباط طفلك على تعلم كيفية التصرف، ويعمل بشكل أفضل عندما يكون لديك علاقة دافئة ومحبة مع طفلك.عقاب […]

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