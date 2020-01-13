كيف تعرف أنك مصاب بسرطان المعدة؟

2020/01/13 | 07:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / عادة ما يجرى الخلط بين أعراض أحد أمراض الأورام الخبيثة مع التهاب المعدة، ولذلك أوضح مجموعة من الخبراء عن العلامات التي تشير إلى تطور”سرطان المعدة”.وتخلط أعراض سرطان المعدة بسهولة مع الالتهاب أو القرحة، لذلك يجب اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب للوقاية من المرض، وفقا لما أكده موقع (آيف).وحول العلامات التي […]

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