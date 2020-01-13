2020/01/13 | 07:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت عصابة خارجة على القانون بحرق هيئة المواكب الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصابة تحرق هيئة المواكب الحسينية في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصابة تحرق هيئة المواكب الحسينية في كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).