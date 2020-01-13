ترشيح الفيلم الوثائقي السوري 'إلى سما' للأوسكار

2020/01/13 | 08:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشح موقع "روتن تومايتوز" المتخصص بالتقييم النقدي السينمائي، الفيلم السوري "إلى سما" للفوز بجائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي.

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