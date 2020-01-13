نجم سوري لـ هيفاء وهبي: إباحيتك إجرام

2020/01/13 | 08:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أثارت الفنانة هيفا وهبي ضجة كبيرة بتعليقها الذي وصف بـ “العنصري”، على حادثة مقتل الشاب السوري محمد الموسى الذي تسلل إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم يوم الأحد الماضي فأرداه زوجها قتيلاً.الممثل السوري طلال مارديني رد على كلام هيفا عبر صفحته الشّخصية على “فيسبوك” قائلا: “بوعدك انو رح يفلو وبوعدك يا ست إذًا […]

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