صحيفة سورية تفسر قصة ترامب مع سرقة المال العراقي

2020/01/13 | 08:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة تشرين السورية مقالا صباح اليوم تحت عنوان " ترامب..وجنون المال " حللت فيه طريقة تعامل الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع الازمة العراقية وطلب...

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