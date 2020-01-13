2020/01/13 | 08:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، الى روسيا تمهيدا لتوقيع وقف اطلاق النار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفتر يصل إلى موسكو تمهيدا لتوقيع وقف إطلاق النار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفتر يصل إلى موسكو تمهيدا لتوقيع وقف إطلاق النار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).