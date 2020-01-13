الرافدين يؤكد منحه السلف لجميع الموظفين المستوفيين للشروط

2020/01/13 | 08:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، تقديم السلف لجميع موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمستوفيين لجميع الشروط مبينا التقديم عليها عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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