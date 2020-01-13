روسيا تعتزم استثمار نصف مليار دولار لدعم صناعة النفط والغاز

2020/01/13 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن بلاده تعتزم ضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار روبل (490 مليون دولار) لدعم صناعة النفط والغاز حتى 2024.

وأضاف مانتوروف في تصريحات أوردتها وكالة " تاس" الروسية: "وفقا للتقديرات الأولية، فإن حجم الدعم الحكومي لتطوير معدات النفط والغاز حتى عام 2024، سيصل أكثر من 30 مليار روبل".

ووفقا للوزير الروسي، بحلول نهاية 2020، سوف تنخفض حصة المعدات المستوردة في صناعة النفط والغاز إلى 43 بالمئة.

وأشار أنه في 2014، كان مستوى الاعتماد على الواردات في صناعة النفط والغاز ككل 60 بالمئة.

وأوضح مانتوروف أن حصة المعدات المستوردة لزيادة استخراج النفط، انخفضت الآن إلى 45 بالمئة، ومعدات تكرير النفط إلى 43 بالمئة، ومعدات الاستكشاف إلى 30 بالمئة.

وروسيا من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم، ولا تزال تعتمد على صادرات الطاقة، رغم الجهود المبذولة لتنويع اقتصادها.

وفي 2018، ارتفعت صادرات روسيا من النفط بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي، إلى 260.2 مليون طن (1.899 مليار برميل)، وفق بيانات رسمية.

ونهاية العام نفسه، ارتفعت صادراتها من الغاز بنسبة 4.9 بالمئة على أساس سنوي، إلى 220.6 مليار متر مكعب.

(الدولار = نحو 61.3 روبلا)

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