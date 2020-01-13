2020/01/13 | 09:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس شديد البرودة في العراق يستمر الى الغد وأمطار متوقعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/13 | 09:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس شديد البرودة في العراق يستمر الى الغد وأمطار متوقعة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس شديد البرودة في العراق يستمر الى الغد وأمطار متوقعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).