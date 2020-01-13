سامي الذيب - سامي الذيب نبي مستقل

2020/01/13 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب تسجيل هذا المقال بالصوت والصورة

ننشأ على فكرة ونشيب عليها، ويصعب علينا الخروج عنها..كثير من متابعي في الفيسبوك وفي قناتي وحتى في رسائلهم الإلكترونية الخاصة يلقبوني "النبي سامي".لا بل أن أحدهم كتب🤣-;----🤣-;----😂-;----😂-;----😂-;----👌-;----انته......

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