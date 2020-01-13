2020/01/13 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حجاج_نايل بعيدا عن دراساتنا التقليدية في كليات الحقوق او حتي التعريفات الاكاديمية المعقدة حول تعريف ومفهوم دولة القانون طبقا للنظريات السياسية او الموسوعات القانونية المختلفة لاننا لسنا بصدد الاستغراق في تعريف هذا المفهوم سنكتفي بما جاء وفقا الي ويكيبدياالدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة "غير مشخصنة"في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على م......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حجاج نايل - العدالة في مصر الصعود الي الهاوية (2) السجن السياسي في مصر بين مفهوم العقاب وفلسفة الانتقام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حجاج نايل - العدالة في مصر الصعود الي الهاوية (2) السجن السياسي في مصر بين مفهوم العقاب وفلسفة الانتقام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).