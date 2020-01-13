رسميا.. محمد شوكان يلتحق بصفوف كاظمة الكويتي

2020/01/13 | 09:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي كاظمة الكويتي تعاقده بشكل رسمي مع مهاجم المنتخب الوطني ونادي نفط الوسط محمد شوكان، بصفقة انتقال حر، حتى نهاية الموسم الجاري.

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