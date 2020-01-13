وثيقة : وزارة التعليم توجه الجامعات الغاء عطلة السبت وتمدد ساعات الدوام

2020/01/13 | 09:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ صادقت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التقويم الجامعي الجديد لتعويض الطلبة عن الايام التي تم تعطيل الدوام فيها بسبب الاحتجاجات .ووجهت الوزارة التالي: يكون موعد المباشرة في الدوام الرسمي ابتداءاً من اليوم الاحد المصادف ٢٠٢٠/١/١٢ قررت الغاء عطلة يوم السبت وكافة العطل الاخرى منح صلاحيات واسعة لرؤساء الجامعات وعمادات […]

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