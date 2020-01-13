الكناني: القوات الأميركية قد تواجه مقاومة داخل العراق اذا اصر ترامب على ابقائها

2020/01/13 | 09:24 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الاثنين، ان فصائل المقاومة قد تلجأ الطرق السابقة لاخراج القوا...

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