2020/01/13 | 09:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وسلف المتقاعدين الكترونية، فيما اشار الى ان التقديم عليها عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلتقه وكالة صدى ان “السلف التي تمنح للموظفين والمتقاعدين لاتحتاج الى المحسوبية والمنسوبية والتدخل الشخصي والوساطات من قبل البعض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين: سلف الموظفين والمتقاعدين الكترونية ولاتحتاج لوساطات لمنحها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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