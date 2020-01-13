2020/01/13 | 09:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت آبل أنها تقوم بمسح صور المستخدمين في محاولة للكشف عن أدلة على إساءة معاملة الأطفال ولكنها لم تكشف سوى القليل عن كيفية تطبيق عمليات المسح، ما أثار مخاوف بشأن خصوصية البيانات.وعلى الرغم من أنه من غير الواضح متى بدأت عملية المسح الضوئي للصور، فقد أكدت جين هورفاث، كبيرة مسؤولي الخصوصية في آبل، في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آبل تثير مخاوف حول خرق خصوصية المستخدمين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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