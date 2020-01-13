موجة برد تقتل 17 أفغانيا في يوم واحد

2020/01/13 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت موجة من البرد في أفغانستان إلى وفاة 17 شخصا على الأقل أمس السبت في حين استمر هطول الثلوج والأمطار على أجزاء من البلاد.ونقلت “رويترز” عن مسؤولين حكوميين في أفغانستان أن موجة من الطقس شديد البرودة قتلت 17 شخصا على الأقل أمس السبت في حين استمر هطول الثلوج والأمطار على أجزاء من البلاد.وكانت تؤدي

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