2020/01/13 | 09:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي كاظمة الكويتي تعاقده مع المهاجم العراقي محمد شوكان، في صفقة انتقال حر، لنهاية الموسم الجاري.وبات شوكان رابع محترفي البرتقالي إلى جانب البرازيلي أندريه ومواطنه برونو والنيجيري بول أنوبي، الذي التحق بالفريق مؤخرا.واستغنى كاظمة عن خدمات الثلاثي أنتونيو فيليبي والتوجولي لالاويلي أتاكور والتوجولي سادات، بعدما أخفقوا في تمثيل الإضافة المطلوبة للسفير خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد شوكان لاعبا في كاظمة الكويتي رسمياً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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