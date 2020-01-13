اختطاف الناشط المدني العقابي في بغداد وقتل ناشط في الناصرية

2020/01/13 | 09:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان اعلن المتظاهرون في بغداد عن اختطاف الناشط المدني سلام العقابي اثناء خروجه من ساحة التحرير ليلة أمس وتكررت حوادث الخطف في الاسابيع الاخيرة امام صمت الجهات الامنية ، فيما لاحقت سيارة بيك اب من دون ارقام ناشطا مدنيا في مدينة الناصرية ودهسته في الشارع وادى الحادث لوفاته فوراً .

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