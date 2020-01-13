طقس شديد البرودة في العراق مع تساقط الثلوج

2020/01/13 | 09:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون طقس العراق هذا اليوم شديد البرودة، واجواءه ملبدة بالسحب مع حركة للسحب من الغرب بسبب منخـفض جوي ضعيف يؤثر على العراق لغاية صباح الثلاثاء....

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