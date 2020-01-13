المكصوصي: الطاولة المستديرة تحسم ازمة مرشح الحكومة

2020/01/13 | 09:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي ،اليوم الاثنين، على ضرورة التوصل لاختيار شخصية لا جدال عليها حسب توجيهات المرجعية العليا لمنصب رئيس الوزراء.

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