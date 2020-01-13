الرافدين: منح السلف للموظفين لا يحتاج إلى وساطات ومحسوبيات وهناك طريقة سهلة للحصول عليها

2020/01/13 | 09:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وسلف المتقاعدين الكترونية والتقديم عليها عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “يسعراق”، ان “السلف التي تمنح للموظفين والمتقاعدين لاتحتاج الى المحسوبية والمنسوبية والتدخل الشخصي والوساطات من قبل البعض في ترويجها […]

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