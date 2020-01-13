2020/01/13 | 09:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت سلسلة “تيم هورتنز” بتقديم عرض على الأمير هاري وزوجته ميغان قهوة مجاناً لمدى الحياة إذا انتقلا للعيش في كندا.وكتبت السلسلة على موقع تويتر تغريدة جاء فيها :”لا نسعى لإيجاد وسيلة للضغط عليكما ميجان وهاري، لكن إذا قررتما الانتقال إلى كندا، فستحصلان على القهوة مجاناً مدى الحياة..فكرا في الأمر”.لكن هذا العرض سبّب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قهوة مجانية مدى الحياة لهاري وميغان بشرط العيش في كندا‎ وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قهوة مجانية مدى الحياة لهاري وميغان بشرط العيش في كندا‎) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قهوة مجانية مدى الحياة لهاري وميغان بشرط العيش في كندا‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).