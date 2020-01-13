تراجع لليرة اللبنانية والسورية أمام الدولار إلى أدنى مستوى

2020/01/13 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت العملة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء، إلى مستويات قياسية هي الأدنى منذ اتفاق الطائف في 1989، كما أن العملة السورية شهدت تراجعا هي الأخرى.ووفقا لوسائل إعلام لبنانية فقد جرى بيع العملة الأمريكية أمس الاحد،عند 2450 ليرة لبنانية للدولار، وسط إشاعات تتحدث عن إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 3000 ليرة لبنانية في

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