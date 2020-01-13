حاكم مصرف لبنان ينفي قوله إن بإمكان البنوك تحويل الودائع الدولارية إلى الليرة

2020/01/13 | 09:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

نفى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أنه قال إن بإمكان البنوك تحويل الموجودة لديها بالدولار إلى الليرة اللبنانية.

وقال سلامة في بيان صدر يوم الأحد ”لم أذكر بأي لحظة أن المصارف يمكن أن تحول الودائع لديها التي هي بالدولارات إلى الليرة اللبنانية“.

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