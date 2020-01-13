2020/01/13 | 09:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين ان سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وسلف المتقاعدين الكترونية والتقديم عليها عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: سلف الموظفين والمتقاعدين الكترونية ولاتحتاج لوساطات لمنحها) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: سلف الموظفين والمتقاعدين الكترونية ولاتحتاج لوساطات لمنحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).