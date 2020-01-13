ضابط دنماركي من قوات التحالف يروي ما حصل في قاعدة عين الاسد و يفضح ترامب ووزير الدفاع والخارجية وكادره المتقدم

2020/01/13 | 09:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى التلفزيون الدنماركي لقاء مع ضابط دنماركي كان ضمن القوة المتواجدة مع الامريكان في قاعدة عين الاسد .، حيث انسحبت القوة الدنماركية مع قوات اوربية اخرى نحو الكويت مباشرة في […]

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