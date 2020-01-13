2020/01/13 | 09:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس شديد البرودة، واجواء ملبدة بالسحب يشهدها صباح اليوم الاثنين، مع حركة للسحب من الغرب بسبب منخـفض جوي ضعيف يؤثر هذا اليوم على العراق لغاية صباح الثلاثاء.وتوقع المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك ان “يسبب {هذا المنخفض} هطول زخات متفاوتة الشدة مابين خفيفة الى معتدلة في مدن شمال ووسط البلاد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متنبئ جوي: طقس شديد البرودة في العراق يستمر الى الغد وأمطار متوقعة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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