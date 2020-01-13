2020/01/13 | 09:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي عن اعتقادها بأن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصّلت إلى “أدلة تكفي لعزله”، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.وتلتقي بيلوسي يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 نواب الحزب الديموقراطي بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة مادتي عزل ترامب على مجلس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نانسي بيلوسي تكشف عن وجود ادلة تكفي لعزل ترامب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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