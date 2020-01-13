طلبة محتجون يغلقون البوابات الرئيسية لجامعتي البصرة والمثنى

2020/01/13 | 09:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أغلق طلبة محتجون كليات في البصرة، الباب الرئيسي لجامعة البصرة مجمع كليات باب الزبير، اليوم الاثنين، احتجاجا على استمرار الدوام ودعمًا لزخم التظاهرات في المحافظات المنتفضة.وقال مراسل “يس العراق” إن “طلبة محتجون أغلقوا الباب الرئيسي لجامعة البصرة مجمع كليات باب الزبير رفضا لاستمرار الدوام والاستمرار في الإضراب لدعم التظاهرات التي تشهدها […]

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