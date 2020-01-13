2020/01/13 | 10:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، موعد تصوير برنامج “ذا فويس سينيور”، The Voice Senior، لاختيار مواهب الكبار.وقالت نجوى كرم، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “بكرة أوّل يوم تصوير من The Voice Senior دعولنا..وان شاء الله البرنامج ينال أكبر نسبة من النجاح”.اللجنة مكونة من الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والفنان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجوى كرم تكشف موعد تصوير “ذا فويس سينيور” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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