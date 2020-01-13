2020/01/13 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين (13 كانون الثاني، 2020) إلقاء القبض على 4 متهمين سرقوا هاتف فتاة في بغداد وحاولوا ابتزازها.

وذكر إعلام الوزارة، في بيان، أن "مفارز مكتب القدس التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد تتمكن من القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين شمال شرقي العاصمة بغداد".

وأشار الى ان "العملية أتت بعد تسجيل اخبار من فتاة حول سرقة هاتفها وتهديدها من قبل افراد العصابة بعدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل ان تدفع مبلغ من المال قدره (خمسة الاف دولار امريكي)".

وأردف: "حيث تم تشكيل فريق عمل مختص نجح في اداء مهمته بعد جمع المعلومات والتحري عن المتهمين الأربعة"، مشيرا الى اتخاذ "الاجراءات القانونية اصوليا بحقهم وعرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص".

ولفت الى أن "القاضي قرر توقيفهما وفق احكام المادة (452 ق.ع)".

بغداد اليوم- المثنى

افاد مصدر أمني، من محافظة المثنى، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، بإغلاق البوابة الرئيسة لجامعة المثنى من قبل طلبتها.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "طلبة غاضبين اغلقوا البواب الرئيسية لجامعة المثنى، لتنفيذ الاضراب، وم

بغداد اليوم - متابعة

اصدرت وزارة الدفاع الاميركية ( البنتاغون ) بياناً ، الاحد 12-1-2020 ، رداً على حادثة قصف قاعدة بلد الجوية بالصواريخ في وقت سابق من اليوم.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب " انه لا إصابات في صفوف الاميركيين او قوا

بغداد اليوم _ ديالى

دعا رئيس مجلس ناحية العظيم في محافظة ديالى، اليوم الاحد، إلى السماح بعودة اهالي قرى حدودية مع محافظة صلاح الدين، لمسك الأرض والقضاء على خطر عناصر تنظيم داعش.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم، محمد ضيفان العبيدي، في حديث لـ(

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