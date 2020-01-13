2020/01/13 | 10:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اكد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، ان سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وسلف المتقاعدين الكترونية، فيما اشار الى ان التقديم عليها عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت المستقلة نسخة منه ان “السلف التي تمنح للموظفين والمتقاعدين لاتحتاج الى المحسوبية والمنسوبية والتدخل الشخصي والوساطات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين ” سلف موظفي الدولة موطنة الكترونيا لا تحتاج الى واسطات”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين ” سلف موظفي الدولة موطنة الكترونيا لا تحتاج الى واسطات”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).