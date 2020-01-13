4 نصائح للقيادة أثناء تشكل الضباب

2020/01/13 | 10:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ يتشكل الضباب بشكل مستمر في فصل الشتاء بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، وتتدنى الرؤية الافقية في بعض المناطق الى ما دون 100 متر. وتحتاج القيادة أثناء تشكل الضباب للذكاء والتحلي بالصبر، إلى جانب الالتزام بالعديد من الأمور الهامة التي يجب اتباعها لضمان سلامة السائقين.ومن النصائح الهامة التي يجب اتباعها عند القيادة بالضباب: 1- […]

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