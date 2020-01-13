2020/01/13 | 10:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، النقاب عن اسم جديد مرشح لقيادة برشلونة خلال هذه الفترة، بدلًا من إرنستو فالفيردي.

وكان برشلونة قد عرض مهمة تدريب الفريق على الثنائي تشافي هرنانديز ورونالد كومان، إلا أن الأول فضل تأجيل الأمر لنهاية الموسم، فيما قرر الثاني الاستمرار مع منتخب هولندا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

وبحسب "راديو كتالونيا"، فإن المدير الفني السابق لتوتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بات المرشح الأبرز لتولي قيادة الفريق.

ويحظى بوكيتينو بثقة مجلس إدارة برشلونة، في ظل ما حققه مع توتنهام في الفترة الأخيرة، كما أنه لا يرتبط بنادٍ حاليًا، وسيكون التعاقد معه سهلًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوكتينيو مرشح لتدريب برشلونة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوكتينيو مرشح لتدريب برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).