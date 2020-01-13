2020/01/13 | 10:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ارتفعت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، لليوم الاثنين.وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 121.450 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:سعر بيع الدولار = 122.000 دينار.سعر شراء الدولار = 121.000 دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية اليوم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).